Absurd: BCO-fans volgen match in café net naast sportzaal

Oostende was het best uit de startblokken gekomen (19-10), maar een desastreus tweede kwart (13-31) leidde tot een 32-41 achterstand bij de rust. In het derde kwart (30-21) hees Oostende zich weer op gelijke hoogte (62-62), maar in een spannend slotkwart (16-21) trokken de Turken aan het langste eind.

Match op café naast sportzaal

De wedstrijd werd noodgedwongen gespeeld zonder publiek. Er was geen sfeer dus in de Versluys Arena. Een aantal supporters kwam dan maar bijeen in de Sportsbar om de wedstrijd op groot scherm te volgen op zo’n 50 meter van de ‘echte’ wedstrijd. En dat mag dus wel. Er is maar weinig begrip voor coronamaatregelen die in hun ogen kant noch wal raken.

De wedstrijd was niet alleen een financiële aderlating voor BCO, sportief draagt een lege zaal maar weinig bij tot het succes van een ploeg.

CEO Jurgen Vanpraet: "We hebben een perfecte ventilatie. We kunnen mensen uit elkaar zetten. We kunnen het in feite veel beter doen dan voetbal het op dit ogenblik doet. Nu hebben we een lege zaal van 5000 zitjes voor de match van het jaar, voor BCO om naar een volgende ronde van de Champions League te gaan en moeten we dat helaas zonder supporters doen".