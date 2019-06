Achille (84) breekt weer werelduurrecord bij 80+ers

Vorig jaar verbrak hij al het record. Hij legde toen 27,4 kilometer af in één uur tijd. Maar het record werd toen niet officieel vastgesteld. Vanmorgen was dat anders: in Roubaix is een afgevaardigde van de Internationale Wielerunie UCI die de wereldrecordpoging op de voet volgde.

Achille mag dan wel supersportief zijn, hij is pas op latere leeftijd begonnen met sporten. Achille rijdt met gemak tientallen kilometers en steekt vaak ook geoefende fietsers voorbij.

Ook nu weer waren er heel wat supporters, familie en vrienden afgezakt naar de legendarische wielerpiste van Roubaix om Achille aan te moedigen.

Reactie van Achille: