Achtste titel op rij voor Oostende

Antwerpcoach Roel Moors feliciteerde Oostende met zijn achtste opeenvolgende titel. "We hebben de finale vandaag niet verloren, maar in de eerste drie wedstrijden toen we onze kansen hebben gehad. Daar hadden we er twee van moeten winnen. Vandaag was Oostende beter, ook door hun bommen, die vier op vier met Mwema bijvoorbeeld. Maar ook toen we 17 punten achterstonden, wilden mijn jongens niet opgeven. Maar we hadden nooit controle. Veel jongens waren moe na een slopend seizoen, ook bij Oostende trouwens. Niet alleen Sanders, maar ook een paar ander jongens speelden daardoor niet op hun niveau Ik ben wel enorm trots op mijn jongens, en wat ze dit seizoen gepresteerd hebben.. We waren de twee beste ploegen, een van ons moest kampioen worden, jammer genoeg zijn wij dat niet."

Dario Gjergja kon de Antwerpse coach volgen in zijn analyse. Het was een ongelooflijke finale, de spannendste ooit. Vandaag ook weer, 17 punten voor, een paar missers, en hup, daar waren ze weer. Ik was ervan overtuigd dat we zouden winnen als we het Antwerpse momentum overleefden, en dat is zo gebeurd. Wij hebben een moeilijk seizoen gekend, privéprobelemen, blessures, spelers moeten vervangen. Het eerste kampioenschap is altijd het beste, maar dit was toch de meest hardbevochten. Dit jaar was Antwerp veel matuurder dan vorig jaar, ze hebben met ballen gespeeld."

Ook de spelers vonden deze titel de mooiste van de acht. Chase Fieler, die volgend seizoen in Griekenland speelt, prees de weerbaarheid van Antwerp. MVP Angola was uiteraard zeer tevreden met zijn uitverkiezing. "Dankzij mijn ploegmaten natuurlijk. Het was een fantastische ervaring, die ik graag nog eens zou overdoen. Maar ik weet nog niet of ik in Oostende kan blijven."