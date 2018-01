Aftellen naar het BK veldrijden in Koksijde

In Koksijde is het aftellen begonnen naar het Belgisch kampioenschap veldrijden van dit weekend.

Het parcours in de duinen staat min of meer op punt, het is trouwens hetzelfde als tijdens de wereldbekerveldrit van eind oktober. Toen waren er bijna 6500 toeschouwers, de organisatie hoopt nu op zo’n 15.000 bezoekers. Voor de zege bij de profs is er eigenlijk maar één favoriet: wereldkampioen Wout Van Aert.

Parcoursbouwer houdt ermee op

Het draaiboek voor de organisatie in het zand van Koksijde staat al lang op punt. En dat kan ook moeilijk anders, want ervaring hebben ze er natuurlijk genoeg, met de jaarlijkse wereldbekercross en een aantal kampioenschappen op de teller. Walter Maes was 25 jaar lang de parcoursbouwer in Koksijde en dat is hij nu op z’n 79ste voor het laatst. Woensdag mogen de crossers het BK-parcours voor een eerste keer verkennen. Zondag is het dan de vraag wie Wout Van Aert van een derde opeenvolgende Belgische titel kan houden.