'Alé Papa': Sep Vanmarcke Belgisch Kampioen in z'n achtertuin?

Wordt Sep Vanmarcke straks Belgisch kampioen in z'n thuisgemeente Anzegem? Aan een gebrek aan steun zal het in ieder geval niet liggen.

Sep Vanmarcke plaatste een bericht op sociale waaruit blijkt dat hij heel trots is dat het BK in z'n eigen Anzegem plaatsvindt. 'Een dag om nooit te vergeten', klinkt het. Benieuwd of de talrijke aanmoedigingen Vanmarcke straks ook naar de driekleur kunnen stuwen.