Alec Segaert pakt brons op WK tijdrijden bij de junioren

Alec Segaert uit Lendelede heeft in Brugge de bronzen medaille gepakt op het wereldkampioenschap tijdrijden bij de junioren. Europees kampioen Segaert was één van de topfavorieten maar de Deen Gustav Wang won uiteindelijk goud op het WK.

Wang legde de 22,3 kilometer tussen Knokke-Heist en Brugge het snelst af. De Brit Jashua Tarling werd tweede en Alec Segaert dus derde.

Veelbelovend

De carrière van Alec Segaert gaat hard, zeer hard. Tot voor kort combineerde hij nog triatlon en wielrennen. Met groot succes zelfs. Maar nu heeft de 18-jarige Lendeledenaar resoluut voor het wielrennen gekozen, onder begeleiding van zijn broer Loïc, die zelf moest stoppen met koersen door lichamelijke problemen.

Europese titel in Trento

Alec Segaert werd enkele weken geleden nog Europees Kampioen Tijdrijden bij de junioren in het Italiaanse Trento. Dat is toen uitbundig gevierd door zijn supporters in café De Kluisberg in Lendelede.

