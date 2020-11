Alle ogen in Kortrijk zijn gericht op van Aert

Met de wedstrijd in Kortrijk wordt zaterdag de tweede manche van de X2O Badkamers Trofee gereden. Eli Iserbyt leidt in het klassement na zijn zege op de Koppenberg. Wout van Aert doet zaterdag zijn intrede in het veld na een kort, maar succesvol seizoen op de weg.

Snelle cross

De veldrit in Kortrijk werd vorig seizoen voor het eerst georganiseerd. Het parcours is voor 95 procent gelijk aan dat van vorig jaar. "Het enige verschil is dat de modderstrook, die vorig jaar aan de VIP-tent lag, minder zwaar zal zijn omdat de ingezaaide graszone veel harder is geworden", licht Erwin Vervecken van Golazo toe.

Het snelle stadsparcours krijgt zo nog een kleine extra turbo. "Kortrijk was vorig jaar één van de snelste crossen van het seizoen", herinnert Vervecken zich. "Maar dat wil niet zeggen dat het geen zware cross is. Door de twee bruggen op het parcours moeten de renners zich keer op keer opnieuw lanceren. Verwacht dus ook zaterdag geen vliegkoers waar je bij het minste foutje twintig plaatsen verliest."

Terugkeer van Aert

Een extra troef in Kortrijk is de terugkeer van Wout van Aert. "De eerste cross van het seizoen is altijd speciaal. Wout mist de intensiteit van die competitie, waardoor hij zeker een aantal rondes zal afzien. Maar er is ook een groot verschil met vorig seizoen: toen kwam hij terug na een half jaar inactiviteit, nu heeft hij slechts een paar weken niet gekoerst. Als de concurrentie haar kansen op de overwinning wil vergroten, mag ze in de openingsfase zeker niet op Wout wachten of hem achteraf terug in koers laten komen. Hangt hij er het laatste kwartier vooraan nog aan, dan is hij misschien zelfs topfavoriet voor de overwinning."

Iserbyt: "Ga voor dezelfde aanpak"

Straffe woorden van Erwin Vervecken, al hopen zijn concurrenten natuurlijk wat anders. "Wout komt terug in het veld, maar dat verandert voor mij persoonlijk niets", aldus Eli Iserbyt, "ik ga voor dezelfde aanpak. Ik denk dat iedereen ook nog wel kansen ziet omdat Wout misschien nog niet super zal zijn. Alhoewel, ik weet niet hoe zijn vorm zal zijn, maar het zou wel mooi zijn moest Wout meedoen tot in de finale en dat er dan iemand van ons hem kan verslaan. Dat geeft nog altijd meer cachèt aan een overwinning."

Michael Vanthourenhout won vorig weekend in Merksplas. "Ik denk dat we verder moeten crossen zoals we bezig zijn", reageerde de winnaar na afloop, of Wout er nu bij is of niet. "We moeten daar niet over nadenken dat er iemand bijkomt. Ik denk dat Wout nog niet in die topconditie zal verkeren en dat we hem zeker ook pijn zullen kunnen doen."