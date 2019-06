Alle toppers tekenen present in Ypres rally

Vrijdag en zaterdag wordt in Ieper en omstreken de Ypres rally gereden, de zesde van in totaal negen wedstrijden die meetellen voor het BK rally.

Met Kris Princen (VW Polo R5), Kevin Abbring (VW Polo R5), Craig Breen (VW Polo R5), Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) en elfvoudig winnaar Freddy Loix (Skoda Fabia R5) beschikt de organisatie over een droomaffiche voor de 55e editie van de Ypres Rally. Behalve de BK-manche zijn er ook de rallymasters, een wedstrijd in de wedstrijd met onder andere Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) als absolute trekpleister.

Favoriet

Een favoriet naar voor schuiven in het internationale deelnemersveld is bijzonder moeilijk. Feit is wel dat de VW Polo R5 dit jaar het kampioenschap beheerst. De VW was in vier van de vijf gereden rally's de beste. Cédric Cherain won één wedstrijd, Kris Princen drie. Bij afwezigheid van Cherain wordt Princen als topfavoriet naar voor geschoven. "Het doel is dit weekend zo hoog mogelijk te eindigen. In Ieper moet je snel starten maar moet je toch ook nog een beetje reserve houden. Na de eerste ronde zullen we snel weten hoe de kaarten liggen in vergelijking met onder andere mijn gelegenheidsteamgenoot Craig Breen en zal ik een beter beeld hebben op de verdere aanpak."

Voor Craig Breen, die eerder deze week door Hyundai Motorsport werd gecontracteerd voor de rally van Finland, zijn de Ieperse wegen geen onbekend terrein. In 2013 eindigde hij bij zijn eerste deelname als derde. De twee daaropvolgende jaren moest hij telkens vanwege technische problemen opgeven.

"Ik heb deze wedstrijd altijd al willen winnen. Ik hou ervan een historische wedstrijd aan mijn palmares toe te voegen. Eerder dit jaar won ik de rally van Sanremo en drie jaar geleden was ik de beste in de Condroz. Ieper is nog zo'n monument dat ik wil winnen. Als dat niet lukt, wil ik minstens op het podium staan."

De rally van Ieper start vrijdagnamiddag en eindigt zaterdagavond omstreeks 21 uur. Verspreid over twee dagen krijgen de deelnemers 23 klassementsritten voor de wielen geschoven, goed voor een totaal van net geen 280 competitieve kilometers.