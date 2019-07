Alleen Club Brugge kan zijn openingsmatch winnen

Cercle Brugge - Standard

Beide teams hielden mekaar in de aanvangsfase in de tang. De Luikenaars kregen halfweg de eerste periode wel een uitgelezen kans op de 0-1, toen Kylian Hazard in de zestien Boljevic langs achteren aanliep. Standard-aanvoerder Emond trapte de elfmeter echter te zacht en Cercle-doelman Badiashile bracht redding. Ook nadien bleven goals uit.

Na de koffie bleef Standard zonder succes op zoek naar de 0-1. Michel Preud'homme bracht dan maar op het uur Carcela, die op de bank begonnen was. Maar ook met de Belgische Marokkaan in de ploeg lukte het niet de opening te forceren. De Belder moest tien minuten voor tijd op de draagberrie naar de kant met wat leek op een zware blessure - de Cercle-aanvaller bleef bij een zelf ingezette tackle in het gras steken. Emond maakte helemaal in het gaatje zijn gemiste penalty dan toch goed, toen hij een voorzet van Carcela binnenkopte. Limbombe zette nadien de 0-2 eindstand op het bord.

Zulte-Waregem - KV Mechelen

KV Mechelen begon vrank en vrij en Nikola Storm zette de bezoekers al na 20 minuten op 0-1. Zulte Waregem moest reageren, maar het was KVM dat het dichtst bij een tweede doelpunt kwam.

Na de pauze hadden de Mechelaars dan toch de dubbele voorsprong beet, toen Gustav Engvall in de 56ste minuut vanuit een scherpe hoek raak trof. Larin kon Zulte Waregem op strafschop weer in de partij brengen, maar hij trapte naast. De thuisploeg kon hierna niet meer reageren, en Mechelen bleef zonder grote problemen overeind.

Waasland-Beveren - Club Brugge

Philippe Clement had in zijn basiself plaats voor nieuwkomers Okereke, Sobol en Deli. Bij afwezigheid van de geblesseerde Mechele vormde die laatste achterin een duo met Mitrovic. Onder meer Schrijvers en Amrabat startten op de bank.

De vicekampioen nam meteen het initiatief op de Freethiel en creëerde een rist kansen. Toch viel de openingsgoal aan de overkant. Ref Lothar D'hondt legde de bal na tussenkomst van de VAR op de stip wegens handspel van Rits. Francesco Forte liet de mogelijkheid niet onbenut. Zo stond de thuisploeg na een half uur tegen de gang van het spel in op voorsprong. Net voor de pauze kreeg ook Club Brugge een penalty, opnieuw na een tussenkomst van de videoref vanwege hands door Caufriez. Gouden Schoen Hans Vanaken trapte de bezoekers langszij.

Meteen na de kampwisseling mochten de West-Vlamingen een tweede keer juichen. Pirard werkte een schot van Vanaken onvoldoende weg, waarna topaankoop Okereke zijn eerste competitietreffer in Brugse loondienst binnen tikte. Club nam het heft nu nog meer in handen en in de 70e minuut resulteerde dat in de 1-3. Vanaken kopte een voorzet van Vormer tegen de touwen, goed voor zijn tweede goal van de avond. Het bleek meteen de eindstand.