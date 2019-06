Allegaert beste jongere in Luxemburg

Sport Vlaanderen-Baloise is uitstekend begonnen aan de Ronde van Luxemburg met een derde plaats voor Piet Allegaert in de proloog.

De proloog van amper 2,1 kilometer in de steile straten van Luxemburg was voer voor specialisten. De Fransman Laporte had 3 minuten en 13 seconden nodig voor deze korte tijdrit, een seconde minder dan de Duitser Meisen. Piet Allegaert werd knap derde op zes seconden.

Sport Vlaanderen-Baloise scoorde ook nog goed met Benjamin Declercq (tiende), en Edward Planckaert (veertiende). Dankzij zijn derde plaats kreeg Allegaert ook de jongerentrui.Vandaag is er de eerste etappe tussen Luxemburg en Bascharage over 191 kilometer.