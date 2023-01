Alpecin-Deceuninck : trouwe luitenanten voor Mathieu en Jasper

Op het trainingskamp in Denia is de nieuwe ploeg van Alpecin-Deceuninck, voor het eerst Worldtour, voorgesteld. Er was toch een verrassende naam aanwezig.

Geen nieuwe naam, maar wel een verrassing. Jonas Rickaert was op vraag van de ploeg aanwezig in het ploeghotel, en had daar duidelijk deugd van. Hij is nog volop aan het revalideren van een tweede operatie aan een knik in de liesslagader. "Ik heb diep gezeten," bekent de Hoogledenaar. "Maar als ik mijn carrière niet abrupt ten einde wilde zien gaan, had ik geen andere optie dan mij nog eens te laten opereren. In Aalst, want in Eindhoven wilden ze niet zo vlug na de eerste al opnieuw ingrijpen. Teveel gevaar voor bloedingen. Gelukkig is de operatie geslaagd, en kan ik nu stap per stap herstellen. Ik hoop nog op de Tour de France."

De ploegleiding had aan Edward Planckaert gevraagd om de rol van leadout over te nemen, en deed dan met verve. "Vooral over mijn werk voor Tim Merlier in Nokere Koerse was ik supertevreden. En over mijn Tourdeelname natuurlijk. Zeker de eerste dagen in Denemarken zal ik nooit meer vergeten. Dit seizoen wil ik ook wel weer een ronde rijden, daarom niet per se de Tour, maar gewoon drie weken samen werken aan een doel, dat ligt mij perfect. En ik hoop nog op dat ene kansje waar ik kan bewijzen dat ik het na een lastige koers ook nog kan afmaken."

Dat is ook een streefdoel voor Gianni Vermeersch, de wereldkampioen gravel. Maar hij duikt al even graag de loopgraven in. "De ploeg weet wat ze mij kunnen vragen, en ik weet dat ik die opdrachten voor 95 procent kan invullen. Ik moet voor de echte finale zorgen dat ik voorop zit, en dan de kopman zo lang mogelijk ondersteunen. Ik droom er wel van om in Gent-Wevelgem de tweede keer Kemmel te overleven. Dan zien we wel of Jasper Philipsen daar ook in slaagt, anders kan ik misschien mijn eigen kans gaan."

Ook Xandro Meurisse voelt zich lekker in de knechtenrol met dat tikkeltje extra. "Ik zal in de Ardennen graag werken voor Quinten Hermans en Soren Kragh Andersen, maar ik wil ook wel bewijzen dat ik zelf nog kan afmaken. Bijvoorbeeld in Catalonië, of het Baskenland. Vorig jaar was ik er een aantal keren dicht bij, o.a. in de Tirreno-Adriatico, maar je moet wal meeval hebben ook natuurlijk. Nu, na mijn eerste jaar zonder zege zal een nieuwe wel zoet smaken."