Alpecin-Fenix wordt vanaf Tour Alpecin-Deceuninck

Begin dit jaar stapte Deceuninck als sponsor in bij Alpecin-Fenix, dat wordt geleid door de broers Roodhooft. Vanaf 1 juli wordt het bedrijf gespecialiseerd in ramen en deuren daar naamsponsor.

Tijdens de Ronde van Frankrijk (1 - 24 juli) zullen de renners de nieuwe naam voor het eerst showen op de truitjes. Deceuninck gaat een verbintenis aan tot eind 2025 en tegelijk wordt gemikt op een licentie voor de WorldTour vanaf volgend jaar.

Perspectief voor ploeg

Vandaag is Alpecin-Fenix een UCI ProTeam (het tweede niveau). "Vandaag is een mooie dag voor het team. Onze horizon reikt nu tot en met 2025. Het budget groeit en dat is ook nodig want succes kost geld en behouden wat er is, kost meer geld", zegt Philip Roodhooft, algemeen manager van Alpecin-Fenix.

"Het is een prettige vaststelling dat we deze stap zetten met dezelfde partners, weliswaar in een andere rol, aan boord." Bruno Humblet, CEO van Deceuninck vult aan.

"Deceuninck is begin 2022 ingestapt in een jonge, dynamische en ambitieuze ploeg. Nu is het ideale moment om over te stappen naar de rol van naamsponsor. Vanaf 2023 volgt dezelfde stap bij het damesteam. Tijdens het voorjaar konden we meerdere koersen winnen, met als absoluut hoogtepunt de Ronde van Vlaanderen. We maken heel bewust de stap naar naamsponsor om onze klanten wereldwijd te ondersteunen en ons merk Deceuninck verder uit te bouwen.

We staan in onze sector voor grote uitdagingen en willen overal waar kan onze klanten hierin extra support bieden. Wereldwijde publiciteit via onze koerssponsoring is hier dus zeker een voorbeeld van."