Amadou Sagna op uitleenbasis naar KV Oostende

Amadou Sagna verlaat Jan Breydel. Hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan KV Oostende. Sagna (20) kwam deze zomer over van het Senegalese Cayor Foot. De Senegalese flankspeler kwam onder Philippe Clement niet aan bod en gaat aan de kust op zoek naar speelminuten.

Bij KV Oostende zijn ze erg tevreden met de komst van Sagna. Hij moet het vertrek van Fernando Canesin opvangen. "Door de hevige concurrentie bij Club speelde hij er nog geen officiële wedstrijden, maar men is daar wél overtuigd van zijn talent. Anders zit je bijvoorbeeld ook niet op de bank in de Champions League tegen Real Madrid, " aldus onze Sportief Manager Guy Ghysel.

"Club wilde hem uitlenen om zo speelminuten te kunnen vergaren en bij ons kan dat. Beide clubs én de speler kunnen er maar wel bij varen. We hebben altijd gezegd dat als er een speler vertrekt, hij wordt vervangen. Sagna kan dus worden gezien als een vervanger voor Fernando Canesin én hij kan zowel links als rechts uit de voeten. Hij is bovendien leergierig en heeft de juiste mentaliteit. We zijn dan ook zeer tevreden met zijn komst."

Sagna sluit aan bij de groep op maandag 6 januari als de trainingen worden hervat. Op woensdag 8 januari trekt hij samen met de voltallige spelersgroep op winterstage naar het Spaanse Campoamor.

Nieuwe jonge spits voor Club Brugge

Club Brugge meldde ook dat het de Senegalese aanvaller Youssouph Badji heeft aangetrokken. Hij ondertekende bij de competitieleider een contract tot 2024. Badji, 18, komt over van het Senegalese Casa Sports. De 1m92 grote centrumspits vertrekt zaterdag mee op stage naar Qatar.