Amateurs leren van toppers op dartstornooi in Oostduinkerke

Op een ‘Darts Day’ in Oostduinkerke konden liefhebbers van de dartssport het zaterdag opnemen tegen enkele professionele darters. Het is maar een van de talrijke tornooien waar recente of oudere fans van het spel zich kunnen uitleven.

Belgische ster in het darts Dimitri Van den Bergh verloor zaterdagnacht na een sterke campagne de halve finale in de belangrijke World Matchplay. ‘Dancing Dimi’ heeft de sport samen met de andere Belgische wereldspeler Kim Huybrechts mee populair gemaakt bij het grote publiek. Tijdens corona kochten nieuwsgierige zielen een dartbord en nu ze getraind zijn, wagen ze zich aan het grote aanbod tornooien. In Oostduinkerke zetten zaterdag 144 gefocuste deelnemers hun beste beentje voor.

Ook professionele darters Tony Martinez en Mario Vandenbogaerde uit Zonnebeke waren van de partij. Vandenbogaerde maakte zijn favorietenrol waar en pakte de overwinning. De collega’s zijn blij dat de regelmatige tornooien het dartsniveau in ons land opkrikken.

Niet alleen mannen liepen rond op het dartsevenement in Witte Burg in Oostduinkerke. Een deel van de prijzenpot van 2000 euro gaat naar de vrouwencategorie, want ook bij vrouwen is de sport in opmars.

Een tweede Darts Day staat op 20 augustus op het programma en daar zal idool Dimitri Van den Bergh bijzijn.