Ambassadeurs KVO schrijven open brief

Dit seizoen kenden de kustboys heel wat sportieve perikelen: tegenvallende resultaten, trainerwissels... maar ook extrasportief bevindt de club zich nu in woelige wateren. Hun licentie voor volgend seizoen staat ter discussie en ook de overname door het Amerikaanse PMG staat op losse schroeven. De toekomst van de Oostendse club is onzeker en daarom trekken een aantal bekende ambassadeurs en erevoorzitters aan de alarmbel.

"Gezond verstand laten zegevieren"

In een open brief roepen onder andere Martin Heylen, Guga Baul, Arno, Kamagurka, Herr Seele, Sebastien Dewaele, Harry Van Barneveld en Koen Van Impe op om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

“Alle doemscenario’s passeerden al de revue. Omdat we niet vanop de bank of tribune willen toekijken hoe dat gebeurt, kropen we in onze pen. Omdat de tijd dringt. Het verleden moeten we nu achter ons laten. Wat er ook is gebeurd, welke fouten er ook zijn gemaakt, welke opmerkingen er ook heen-en-weer vlogen. We dringen erop aan het gezond verstand te laten zegevieren. Praat met elkaar als volwassen mensen en zorg ervoor dat er ook volgend seizoen nog (prof)voetbal is in de Koningin der Badsteden. We kunnen ons niet voorstellen dat er volgend jaar geen KVO meer zou zijn," klinkt het in de brief.

"KVO laat jeugdspelertjes dromen"

Ook vrezen de ambassadeurs het lot van de meer dan 600 jeugdspelers van KV Oostende: "KVO laat die kinderen dromen. Misschien worden zij wel de nieuwe Jelle Bataille of Robbie D'Haese."