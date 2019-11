Amber Ryheul Europees kampioene judo (U23)

Een paar maanden nadat hij op 1 februari 2017 door de Vlaamse Judofederatie (VJF) aangesteld werd tot hoofdcoach van de junioren, stelde de Nederlander Mark Van der Ham, Amber Ryheul voor als judoka met potentieel. Daarvoor was de judoka van judoclub Neko Ieper een beetje anoniem door het sportleven gegaan.

Winst met ipon

Twee jaar later mag zij zich Europees kampioen U23 noemen nadat zij in de finale de Spaanse Nina Estafania Esteo Linne drie seconden voor tijd een ipon kon aansmeren. Ook haar drie voorgaande kampen in Izjevsk won de 21-jarige Amber Ryheul met ippon. Eerst moest de Israëlische Yuli Snir na 2:11 die ippon incasseren; daarna de Spaanse Rocio Garcia Torres, die amper 25 seconden op de tatami mocht staan en in de halve finale tegen de Poolse Aleksandra Kaleta kreeg onze landgenote een halve minuut voor tijd de winnende ippon achter haar naam.

De Europese titel bij de U23 wordt algemeen gezien als de wip naar een succesvolle carrière bij de senioren.