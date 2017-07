Ambitieus Cercle Brugge houdt fandag

Sinds de overname van Cercle Brugge door AS Monaco heeft de vereniging een ware metamorfose ondergaan. Op bestuurlijk vlak werden een paar noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het spelerspotentieel. Op dit moment telt het “new look Cercle" maar liefst 19 nieuwe gezichten, waaronder enkele van Monaco, en dat is voor de supporters toch wel eventjes wennen.

Na een prima voorbereidingscampagne kan de vereniging volgende week met een goed gevoel afzakken naar het Kuipje in Westerlo. Over de ambitie voor het komende seizoen zitten zowel de supporters, de spelers en uiteraard ook het bestuur op dezelfde lijn: iedereen wil gaan voor de titel in 1B.