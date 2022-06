Analyseren via camera na twee seizoenen proefdraaien op punt bij KM Torhout

Het systeem staat na twee seizoenen proefdraaien nu op punt. Het komt van een bedrijf uit Wingene, dat er ook buiten het voetbal mee aan de slag wil. Ook studenten van Howest werken eraan mee.

In de Velodroom, het stadion van KM Torhout, hangen acht volautomatische camera’s, waarmee de club wedstrijden en trainingen kan filmen en analyseren. De grote ploegen doen het al, maar ook in het amateurvoetbal willen ze vooruit.

"Na de wedstrijden, of tijdens de trainingen kunnen we daarmee aan de slag gaan. Kunnen we spelers correcties, oplossingen bieden, maar ook goeie momenten tonen, waardoor ze -beelden zeggen veel meer dan woorden – er uit kunnen leren. We zien het als een positief model, en we gaan er ook positief mee aan de slag, zeker bij jonge spelers", klinkt het.

Tijdens de match of training kan je op een tablet een bepaalde spelfase aanduiden, taggen heet zoiets. Torhout dient al twee seizoenen als proefkonijn voor het systeem. En dat staat nu op punt. En toeval of niet, vorig seizoen zijn ze gepromoveerd naar tweede amateur.