Anderlecht en Club houden het op 0-0

Club wou eindelijk nog eens winnen in het Astridpark, dat was tenslotte al van 1998 geleden, en de kaarten lagen voor de wedstrijd gunstig. 9 punten voor, en Anderlecht dat met een bittere pil terug was gekomen uit Parijs. Maar er werd vooral bikkelhard gestreden, van mooi voetbal was geen sprake. Voor de rust kon Club twee keer dreigen, eerst via Diaby, daarna via Poulain, maar had wel geluk toen een doelpunt van Harbaoui onterecht werd afgekeurd. Al bij al een flauwe eerste helft.

Na de rust was de eerste kans voor Anderlecht, maar de jonge Gerkens had niet meteen zijn dagje. Vanhaezebrouck wou absoluut winnen, en bracht met Teodorczyk nog een spits in, maar opnieuw was het Gerkens die niet kon scoren. Club kon daar niet veel tegenover stellen, of het was een te flauw schot van Vanaken na een verkeerd begrepen vrije trap van Vormer. De wedstrijd was en bleef intens, maar doelpunten leverde dat allemaal niet op. Het verschil tussen Anderlecht en Club blijft zo negen punten, en blauw-zwart moet nog een jaartje langer wachten op een nieuwe overwinning in Brussel.