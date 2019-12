Anderlecht en Club sluiten kwartfinales af met ouderwetse kraker

Club raast door de Jupiler Pro League en wil ook in de Croky Cup zijn meesterschap in de verf zetten. "De dubbel is een grote uitdaging voor de groep", vertelde coach Philippe Clement woensdag. "Het is van 1996 geleden en ons nog maar twee keer gelukt. Als we de dubbel kunnen pakken, schrijven we geschiedenis. Maar het is een lange weg en we moeten niet bezig zijn met het doel, maar met de weg ernaartoe."

De weg naar de Heizel verloopt via het Astridpark, waar Club het geteisterde Anderlecht in de ogen kijkt. "Het zal voor Anderlecht nog meer alles of niets zijn", vervolgde Clement. "Maar ik steek geen energie in wie wel of niet zal spelen bij de tegenstander, we zorgen dat we op alles voorbereid zijn. De beslissing valt in een wedstrijd en je voelt dat het enorm leeft bij de fans."

Pieken in de beker?

Anderlecht staat in de stand pas tiende en zal hemel en aarde moeten bewegen om de top zes te halen. Wil paars-wit zijn seizoen glans geven, zal het dus moeten pieken in de beker. Toch wil coach Frank Vercauteren niet spreken van een zogenaamde 'wedstrijd van het jaar'. "Voor mij is elke wedstrijd van Anderlecht een wedstrijd van het jaar", klonk het bij de T1. "Er staat altijd wel iets op het spel, dus elke partij is even belangrijk. We kennen de kwaliteiten van Club en de realiteit is dat het team momenteel verder staat dan wij. Of Brugge daarom favoriet is? Ik denk niet dat je Anderlecht zijnde Club favoriet kunt of moet noemen."

Vercauteren kon voorts niet bevestigen dat sterkhouders Nacer Chadli en Vincent Kompany de kraker tegen Club halen. "We moeten nog afwachten. Ze hebben het merendeel van de trainingen afgewerkt, maar we moeten zien of er geen reactie komt. We hopen dat ze fit zijn."