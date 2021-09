Anderlecht komt terug en speelt gelijk tegen Oostende

Anderlecht viel kort na rust met een man minder, maar haalde alsnog een dubbele achterstand op. Paarswit vat post op de vijfde plaats met 15 punten, de Kustboys tellen twee eenheden minder en zijn negende.

Anderlecht was in de beginfase nog niet goed wakker. Makhtar Gueye (8.) kreeg alle tijd en ruimte om aan te leggen en vloerde Hendrik Van Crombrugge met een knappe lage schuiver in de korte hoek. Lior Refaelov zag zich de gelijkmaker door de neus geboord worden na nipt buitenspel. Even later knalde Joshua Zirkzee na een slimme loopactie op de buitenkant van de paal.

Oostende toonde zich uiterst efficiënt: Gueye (30.) was er als de kippen bij om een rebound, na een kopbal op de lat, tegen de netten te duwen. Na de onderbreking kregen de paarswitte kansen op een ommekeer meteen een flinke knauw met een rechtstreekse rode kaart voor Fiorentina-huurling Cristian Kouamé. Scheidsrechter Lothar D'Hondt leek met de uitsluiting een streng oordeel te vellen. Zirkzee kende vervolgens voor de zoveelste keer weinig meeval en vond Guillaume Hubert op zijn weg.

De Nederlandse huurling van Bayern München bleef evenwel volharden en trof eindelijk doel in minuut 64. Van Combrugge voorkwam oog in oog met Gueye de hattrick en invaller Benito Raman (82.) trok de bordjes met een rake kopbal terug in evenwicht, ondanks de numerieke minderheid. Van Crombrugge hield Gueye opnieuw van zijn derde doelpunt na een beenveeg op een listige hakbal.