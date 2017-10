Ann-Sophie Duyck rijdt voor Zwitsers Cervélo Biglia

Dat heeft het wielerteam gemeld. De 30-jarige West-Vlaamse uit Hulste kroonde zich de afgelopen vier jaar tot Belgisch kampioene tijdrijden. "Ik geloof dat dit een nieuwe stap is in mijn carrière", reageerde Duyck. "Ik kijk ernaar uit om het team te helpen en wedstrijden te winnen. Dit is een erg professionele ploeg die het de renners mogelijk maakt om op hun beste niveau te presteren."

Meerwaarde

"Ann-Sophie vormt een duidelijke meerwaarde voor onze ambitieuze groep", verduidelijkte ploegbaas Thomas Campana. "Wij vinden als team het tijdrijden, een discipline waar ze steengoed in is, erg belangrijk. Maar onderschat Ann-Sophie ook niet in wegwedstrijden. We geloven rotsvast in haar kwaliteiten."