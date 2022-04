Ann-Sophie Duyck ruilt wielrennen voor triatlon

Haar omkadering, die bestaat uit wielercoach Stephen McGregor en topzwemcoach Ronald Gaastra, zijn ervan overtuigd dat ze alles in huis heeft om het ook te maken in de triatlonwereld.

De voorbije maanden was Ann-Sophie volop aan het trainen voor haar triatlondebuut later dit jaar. Het project komt echter op de helling te staan omdat een potentiële hoofdsponsor last minute heeft afgehaakt.Ann-Sophie is nu volop in de weer om een nieuwe hoofdsponsor te zoeken.

Ann-Sophie Duyck is een bekende naam in de professionele wielerwereld. Een wereld die ze dit jaar dus vaarwel zegt. Met 40 overwinningen waaronder 5x Belgisch Kampioen tijdrijden, 8x Provinciaal kampioen tijdrijden en zilver op het BK weg kan de Hulsterse mooie adelbrieven voorleggen. Maar niet enkel in eigen land behaalde ze mooie prestaties. Ook in het buitenland liet ze van zich horen met uitschieters op het WK tijdrijden in 2014 (5de), zilver op het EK tijdrijden in 2017 en een kwalificatie voor de Olympische Spelen van Rio. Nu kiest ze dus voor de triatlonwereld.