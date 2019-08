Ann-Sophie Duyck strandt op 17de plaats op EK

Sinds het EK van vorig jaar in Glasgow blijft het zoeken naar de goede vorm voor de West-Vlaamse. Op het WK van 2018 werd ze 28e, op het EK van dat jaar negende, terwijl ze in 2017 nog naar zilver reed in Denemarken. Dit jaar moest ze, na vijf jaar onafgebroken de Belgische titel in het tijdrijden, zelfs de driekleur afstaan aan Lotte Kopecky, wel was er nog het zilver in de wegrit.

"Het blijft zoeken"

"Ik heb nog altijd niet dat goede gevoel te pakken", zegt ze. "Het blijft zoeken. Ik heb mijn best gedaan, alles gegeven, me kapot gereden tot aan de meet, maar die goede vorm is er niet en dan volgt er ook geen goed resultaat. Ik sukkel ook al een gans voorjaar met mijn gezondheid en dat heeft een grote impact gehad op mij".