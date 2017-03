Ann-Sophie Duyck wint in Spanje

Ann-Sophie Duyck heeft de tweede rit in de ronde van Valencia gewonnen.

Ann-Sophie Duyck was de beste na 110 km in de tweede etappe van de Setmana Ciclista Valenciana. De wielrenster uit Hulste haalde het voor Cecile Ludwing, en Giorgia Bronzini.

Het was niet de enige prijs voor Duyck. Ze pakte in een moeite door ook de bergtrui, en haar team Drops Cycling was de beste ploeg van de dag.