Ann Wauters wordt assistent-coach bij kampioenenploeg in VS

Ann Wauters uit Kortrijk is de nieuwe assistent-coach bij Chicago Sky, de regerende kampioen in de WNBA,. "Ik kijk enorm uit naar deze uitdaging", klinkt het bij Wauters.

"Afgelopen zomer kwam er een droom uit toen ik mijn carrière kon afsluiten op de Spelen. Nu ben ik klaar voor de volgende stap in mijn carrière."

De WNBA is geen onbekend terrein voor onze intussen 41-jarige landgenote. Ze verdedigde er immers de kleuren van Cleveland Rockers (2000-2002), New York Liberty (2004-2005), San Antonio Silver Stars (2008-2009), Seattle Storm (2012) en Los Angeles Sparks (2016). In Europa kwam ze onder meer uit voor de topteams Valenciennes, CSKA Samara, CSKA Moskou en Jekaterinenburg.

Bij Chicago komt ze terecht in de technische staf van hoofdcoach James Wade, die ze al jarenlang kent. Hij is immers getrouwd met de Française Edwige Larson, een voormalige ploeggenote van Wauters. "Ik ken James al 20 jaar en wil vooral veel van hem leren. We zullen hard werken om nog een WNBA-titel te pakken."

Vorige zomer zette ze op de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio zoals eerder aangekondigd een punt achter een rijkgevulde carrière. Op de Spelen kwam ze voor de Belgian Cats voor het laatst in actie in de tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. De Belgische vrouwen sneuvelden bij hun debuut uiteindelijk in de kwartfinales tegen Japan.

Wauters klokte af op 131 selecties en kreeg onder meer daarvoor eind vorig jaar een Lifetime achievement award. Sinds kort is ze ook de nieuwe voorzitster van de Atletencommissie van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).