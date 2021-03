Annemiek van Vleuten pakt de zege bij de vrouwen

De 38-jarige Nederlandse, de regerend Europees kampioene, haalde het in een sprint met twee van de Poolse Katarzyna Niewiadoma. De Amerikaanse Alexis Ryan won de spurt van een omvangrijke achtervolgende groep en eigende haar de laatste podiumplaats toe.

Een compact peloton begon, ondanks enkele schermutselingen, compact aan de eerste helling van de dag, de Kluisberg. Bij de beklimming van de Steenbeekdries, de derde helling na 62 kilometer koers, trok Elisa Longo Borghini het pak op een lint. Meteen stond de deur achteraan open in het peloton.

Het tempo bleef hoog liggen maar dat deerde Anouska Koster niet. Zij ging versnellen op de Kruisberg en zorgde zo voor nog meer uitdunning in het peloton. Lang zong Koster het niet uit en nu probeerden zes andere rensters het. Dat waren Audrey Cordon Ragot, Leah Thomas, Alison Jackson, Julie Van De Velde, Thalita de Jong en Noemi Rüegg. Even leek dit de juiste vlucht maar op de Knokteberg smolt alles weer samen. Niet voor lang evenwel.

Europees kampioene Annemiek van Vleuten en Katarzyna Niewiadoma versnelden en sloegen meteen een kleine kloof. De verstandhouding tussen de Nederlandse en de Poolse was meteen zeer goed en achter hen duurde het net iets te lang voor de tegenreactie geordend op gang kwam. Ellen van Dijk en Yara Kastelijn probeerden de oversteek naar de vluchters te maken maar slaagden niet in hun opzet.

Van Vleuten en Niewiadoma mochten na de laatste helling van de dag, de Nokereberg, de resterende 10 kilometer aanvatten met een voorsprong van 25 seconden op een uitgedund peloton. In de daaropvolgende sprint was de Europese kampioene sneller dan Niewiadoma.

#DDVwomen An absolute thriller! It’s European Champion @AvVleuten who gets to throw her arms in the air in Waregem. #DDV21 pic.twitter.com/fyeLHpVtsF

— Dwars dr Vlaanderen (@DwarsdrVlaander) March 31, 2021