Anticlimax voor KV Oostende

2018 is niet goed begonnen voor KV Oostende. De kustploeg leek op weg naar een puntendeling in z'n inhaalmatch tegen Racing Genk. Maar Thomas Buffel zorgde in de toegevoegde tijd nog voor 1-2.

Ingvartsen scoorde de 0-1 voor Racing Genk na ruim een halfuur spelen in de eerste periode. KV Oostende legde dominant voetbal op de mat en kreeg kansen genoeg om te scoren, maar de afwerking bleef uit. Eén minuut voor tijd kwam de gelijkmaker er dan toch, een owngoal van Maehle. En dus leek de match op 1-1 te gaan eindigen, tot Thomas Buffel in de toegevoegde tijd nog voor 1-2 zorgde. Een domper voor KV Oostende, dat het nieuwe jaar in extremis met een nederlaag begint. KVO blijft zo ook in de staart van het klassement hangen.