Antwerp knokt zich uit het niets nog naar punt op bezoek bij Club Brugge

Antwerp blijft op die manier tweede in de tussenstand van de Belgische eerste klasse met 35 punten, Club is voorlopig derde met 33 punten.

In een aangename eerste helft was de eerste grote kans voor de Bruggelingen, maar de vrijstaande Hans Vanaken slaagde er niet in om het leer vol te raken. Aan de overzijde keerde Simon Mignolet eerst een bal op het nippertje van de lijn en hield hij enkele minuten later Jelle Bataille met een knappe reflex van een doelpunt. Uiteindelijk kwam de openingsgoal op naam van de thuisploeg: Brandon Mechele (34.) kopte een scherp aangesneden corner van Andreas Skov Olsen overhoeks tegen de netten. Na de pauze verdubbelde Ferran Jutgla (62.) de blauw-zwarte bonus met een grondscherend schot van net buiten de zestien. Toch knokte de Great Old zich uit het niets nog terug in de match: Michael Frey (75.) had maar binnen te leggen en Vincent Janssen (78.) gaf Mignolet een handvol minuten later geen kans na een eerder licht gegeven strafschop.

Later op zondag verschuift Super Sunday zich nog naar Sclessin voor de topper tussen Standard en Union Sint-Gillis (16u) en het Lotto Park voor het duel tussen RSC Anderlecht en competitieleider Racing Genk (18u30). KV Kortrijk en AA Gent sluiten de laatste speeldag voor de WK-break af in het Guldensporenstadion (21u).