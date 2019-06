Antwerp wint in Oostende en brengt de stand terug gelijk

Antwerp heeft zondag de bordjes terug in evenwicht gebracht in de play-off-finale (best of 5) om de Belgische basketbaltitel.

In de tweede wedstrijd ging het met 61-66 winnen bij Oostende. Dat had vrijdag de eerste wedstrijd in Antwerpen met 67-73 gewonnen.

Antwerp nam, met dank aan Victor Sanders (17 punten, 6 rebounds), de wedstrijd meteen in handen. De Giants konden gaan rusten met een voorsprong van 8 punten (28-36) en gaven de wedstrijd niet meer uit handen.

De twee teams spelen dinsdag in de Lotto Arena in Antwerpen de derde wedstrijd van de finale. De vierde match is voorzien op 13 juni in Oostende en als er dan nog geen kampioen bekend is, zal de vijfde ontmoeting op 15 juni in Antwerpen uitsluitsel moeten bieden.

Vorig jaar werd Oostende een negentiende keer landskampioen door Antwerp in de finale met 3-0 te verslaan.