Anzegem net te sterk voor Roeselare-Daisel

Een laat doelpunt van Lecour besliste over deze derby in derde afdeling.

De bezoekers staan tiende in het klassement, maar zorgen wel voor de meeste dreiging. Na balverlies van Anzegem kan Bakelandt schieten na een 1-2 met Vanhuyse. Die laatste kan op het halfuur ook nog eens uithalen, maar echt De Temmerman verontrusten lukt nog niet meteen. Anzegem zet daar alleen wat halve kansjes tegenover.

Ook in de tweede helft blijft Roeselare-Daisel het gevaarlijkst. Een schot van Defevere gaat over. Op wilskracht knokt de thuisploeg zich in de wedstrijd. Degrendel brengt in twee keer redding op Beirlaen, die alleen op hem af was gekomen. Vanhuyse komt nog dicht bij een bezoekend doelpunt, maar hij moet vanuit een te scherpe hoek besluiten. De wedstrijd lijkt op 0-0 af te stevenen, tot in minuut 87 de bal met wat geluk bij Lecour belandt, die dan toch de weg naar de netten vindt.

Door deze winst stijgt Anzegem een plaatsje, Roeselare-Daisel blijft tiende.

Andere uitslagen

Wervik-Elene-Grotenberge 1-1

Wolvertem Merchtem-Wielsbeke 0-1

Rumbeke-VW Hamme 0-1