Anzegem te sterk voor Roeselare-Daisel

Het gaat van kwaad naar erger met Roeselare-Daisel. Ook Anzegem was met 1-3 een maatje te sterk.

In de eerste helft speelt de thuisploeg ongeordend, en het is dan ook wachten op een eerste Anzegems doelpunt. Dat komt op naam van De Haspe. De 0-1 bij de rust is verdiend.

Roeselare-Daisel heeft moeite met afspraken. Lecour kan een hoekschop zomaar binnenkoppen. Maar de 0-2 blijft niet lang op het bord, want opnieuw na een hoekschop kopt Jenci Dejonghe de aansluitingstreffer binnen. Maar verder komen ze niet, want het blijft allemaal wat te ongeordend. Beirlaen velt uiteindelijk het verdict. Anzegem wint met 1-3 van Roeselare-Daisel, en klimt naar de vijfde plaats in de rangschikking.

