Anzegem verslaat nipt Wielsbeke

Beter kan de wedstrijd niet beginnen voor Anzegem, dat meteen balverlies bij Wielsbeke afstraft. Vanwalleghem pakt eerst nog knap het schot van Lecour, maar Belmans is goed gevolgd. even later loopt diezelfde Belmans goed in op een corner, maar ook nu weer is Vanwalleghem alert. De wedstrijd kabbelt dan wat voort, en Wielsbeke probeert onder de controle van Anzegem uit te komen. Een kopbal van Verstraete is een eerste waarschuwing, een volley van Coopman een tweede. Anzegem prikt tegen met een goede poging van Lecour, alweer op aangeven van Belmans. Maar de gelijkmaker komt er toch. Jarne Wullaert krult de bal prinsheerlijk binnen, en dat voor de ogen van zus Tessa.

Anzegem neemt de wedstrijd weer in handen na de rust, maar kansen zijn schaars. Tot Belmans zich weer met het zaakje bemoeit. Hij scoort zijn tweede van de middag. En het ziet er steeds beter uit voor de thuisploeg, als de ref penalty fluit na een een-twee tussen Lecour en De Bruycker. Die laatste mag de klus klaren. 3-1, maar Wielsbeke hangt nog niet in de touwen. Coopman zorgt voor de aansluitingstreffer, en eizona voor de gelijkmaker. het blijft wel 3-2 voor Anzegem.

In de stand blijft Anzegem derde, en nadert tot op 4 punten van leider Overijse, Wielsbeke is achtste.

Andere uitslagen

Wervik-Drongen 2-2

Rumbeke-Overijse 0-5

Eppegem-Roeselare-Daisel 2-1