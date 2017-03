Apolloon Kortrijk kan niet stunten tegen Sasja

Apolloon Kortrijk nam het gisterenavond in de halve finales van de beker van België handbal op tegen eersteklasser Sasja. Een stunt zat er niet in. Het werd 20-30.

De jonge garde van Apolloon kroonde zich vorige week nog tot kampioen in 2de divisie, ofwel de derde klasse. Het geloof in een nieuwe stunt in de beker van België was er. Maar met Sasja Hoboken kreeg Apolloon een echte topper uit de eerste klasse voorgeschoteld. Sasja kon al zes nationale titels en evenveel bekers op zijn palmares schrijven.

Kortrijk begon sterk, maar na tien minuten stond het toch al 2-6. De jonge gasten van Apolloon lieten hun kopjes niet hangen. Met twee mooie aanvallen op rij werd het opnieuw 5-7, maar de kloof helemaal dichten lukte niet. Aan de rust stond het 9-13. Kortrijk werd zeker niet weggespeeld. In de tweede helft had Kortrijk het moeilijker met het snelle spel van Sasja. De bezoekers waren uiterst efficiënt voor doel en stonden als een muur in verdediging. Halfweg de tweede helft was de kloof 10 punten bij 14-24. Ondanks de 10-puntenkloof bleef het thuispubliek de spelers fanatiek aanmoedigen. Sasja kon de kloof niet meer groter maken. Eindstand: 20-30.