Apolloon Kortrijk wint van derde in de stand

In de Lange Munte stond zaterdagavond een interessante handbalwedstrijd tussen Apolloon Kortrijk en Estudiantes Doornik op de agenda.

De tweede en derde in de stand van onze nationale handbalcompetitie zorgden voor spanning tot in de allerlaatste seconde. Als de teams nog een kans wilden maken om klassementsleider Houthalen van de troon te stoten, dienden ze de felbevochten derby best te winnen. Kortrijk slaagde daarin, na een razendspannend slot met 26-25.

