Arjen Livyns (26) volgend seizoen bij een World Tour-ploeg?

Wielrenner Arjen Livyns uit Kerkhove is één van de opvallende figuren van het seizoensbegin. Livyns deed het al uitstekend in de voorbereidinsgkoersen, en reed ook prominent in beeld tijdens de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

‘De kleine van Kerkhove’ is nu nog aan de slag bij het continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles, maar volgens sommigen mag Livyns volgend seizoen hopen op een plaatsje bij een World Tour-ploeg, op het hoogste niveau. Arjen Livyns zelf blijft er nuchter onder. Want een paar jaar geleden moest hij nog vechten voor een profcontract.

‘Dat we nu praten over welke ploeg er interesse toont, is voor mij echt een luxepositie. En dat besef ik ook. Maar ik zit momenteel goed bij mijn huidige ploeg Bingoal – Wallonie Bruxelles. Ik ben blij met de kansen die ik nu krijg. En ik denk dat ik mij eerst daarop moet focussen. Als er dan iets komt in de toekomst, dan bespreken we dat wel later.’

Livyns heeft nog een contract voor een seizoen bij de fluogele brigade van Bingoal-Wallonie-Bruxelles.