Arnaud Démare wint Halle-Ingooigem

Al vrij vlug in de wedstrijd vormde zich een kopgroep met drie renners (Pieter Vanspeybrouck, de Nederlander Antwan Tolhoek en de Brit Jacob Scott). Zij kregen meteen een vrijgeleide van het peloton, maar de grote groep zorgde wel dat de achterstand niet al te groot werd. Het trio mocht de eerste van vier plaatselijke ronden, van elk 17,7 kilometer met daarin telkens de beklimming van de Hellestraat en de Tiegemberg aansnijden met een voorsprong van 2:50.

Vooral de nationale selectie van bondscoach Kevin De Weert bepaalde het tempo in het peloton en met nog 56 kilometer voor de boeg werden de drie gegrepen. Het bleef zeer onrustig in het peloton. Tot op 40 kilometer van de eindmeet zich een nieuwe kopgroep vormde met Matthias Van De Walle en de Nederlanders Huub Duyn, Bram Tankink en Etienne van Empel. Voor die laatste twee ging het plotseling te snel en zij werden opnieuw tot de orde geroepen. Dat lot was ook Van De Walle en Duyn beschoren op 19 kilometer van de eindmeet.

Net voor het ingaan van de slotronde zette Michael Goolaerts het op een lopen. Maarten Wynants en de Brit James Shaw counterden en vonden voorin aansluiting maar de grote groep liet opnieuw niet begaan. In volle finale probeerden Floris De Tier het nog eens met in zijn wiel de Fransman Dorian Godon. De nationale selectie bleef attent jacht maken en op 3 kilometer van de finish was weer alles te herdoen en stoof een compact peloton richting Ingooigemstraat.

In de daaropvolgende groepssprint was Arnaud Démare de snelste. Het werd meteen zijn zevende zege van het seizoen na twee ritzeges in de Ster van Bessèges, de openingsrit van Parijs-Nice, de GP Denain, ritwinst in de Vierdaagse van Duinkerke, en een rit in het Criterium du Dauphiné.