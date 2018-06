Arnaut Groeneveld naar Club

De 21-jarige Groeneveld tekende in het Jan Breydelstadion een contract voor vier seizoenen.

"Ik ben echt héél blij dat ik naar Club kan komen", liet de nieuwe aanwinst op de transfer van de Bruggelingen optekenen. "Ik had heel wat aanbiedingen, maar heb bewust gekozen voor Club Brugge. De historie en resultaten van het afgelopen seizoen waren al mooi, maar ik heb enkele wedstrijden kunnen zien en was echt onder de indruk van de fans. In Brugge zijn die uniek."

Groeneveld is een jeugdproduct van PSV, maar maakte de voorbije twee seizoenen zijn debuut in het professioneel voetbal in Nijmegen. De flankspeler kwam bij NEC tot 46 officiële optredens, waaronder twaalf in de Eredivisie in het seizoen 2016-2017. De afgelopen jaargang was hij goed voor 13 goals en 17 assists in 30 duels in de Eerste Divisie. Daarmee werd hij de assistenkoning van de Nederlandse tweede klasse.

Groeneveld is de tweede zomeraankoop van Club Brugge, na Mats Rits (KV Mechelen).