Asterix voorbij Hermes Oostende naar kwartfinales

Hemes gaf bij Asterix Beveren een 0-2 voorsprong nog uit handen, nadat het ook al de heenwedstrijd met 2-3 had verloren. Volgende week staan de twee weer tegenover elkaar, in de Bekerfinale.

De eerste set werd makkelijk gewonnen met 21-25. In set twee liep het nog vlotter voor de Oostendse vrouwen: 20-25. Bij de 0-2 begonnen ze al te dromen aan de kust, maar in het Waasland dachten ze daar anders over. Asterix schakelde een versnelling hoger. Via 25-21 en 25-22 sleepten ze nog een tiebreak uit de brand: 15-9