Atalanta huurt Charles De Ketelaere van AC Milan

Bij Milan kon De Ketelaere, na z’n overstap van Club Brugge nooit aarden. In 40 wedstrijden, waarin hij slechts 13 keer in de basis startte, slaagde de Bruggeling er geen enkele keer in om te scoren en lukte hij slechts een assist. Bij Atalanta hoopt hij dan ook zijn carrière te herlanceren.

"Ik ben naar Bergamo gekomen omdat ik denk dat dit de juiste keuze is op het juiste moment", reageert De Ketelaere in een video op de clubwebsite. "Ik denk dat ik hier veel zal spelen aangezien de speelstijl bij mijn kwaliteiten past. Toen ik nog in België speelde, wilde Atalanta me al. We spoelen een seizoen vooruit en nu treed ik effectief aan voor Atalanta. Wat me vorig seizoen het meest opviel tijdens de duels met Atalanta was hoe goed ze kwaliteit en energie in evenwicht houden. De vijfde plaats in de stand bewijst hoe sterk deze club is. Ik denk dat ik op de juiste plaats ben."

Subtopper

De 12-voudige Rode Duivel zal bij Atalanta het rugnummer 17 dragen. De club zou drie miljoen euro neertellen om De Ketelaere een seizoen te lenen. De aankoopoptie zou 23 miljoen euro bedragen.

Atalanta groeide de voorbije seizoenen uit tot een subtopper in de Serie A. De voorbije zeven seizoenen werd de club drie keer derde, een keer vierde, een keer vijfde, een keer zevende en een keer achtste.