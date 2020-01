Atletiekboegbeeld Walter Vanhoutte overleden

Dinsdag is Walter Vanhoutte uit Torhout onverwacht overleden. Het atletiekboegbeeld zou in maart 82 jaar worden en heeft zich heel zijn leven lang ingezet voor de atletieksport in het Houtland.

Vanhoutte was zelf een Belgisch topatleet in de jaren vijftig en zestig. Vier keer werd hij West-Vlaams kampioen veldlopen, twee keer nam hij ook deel aan het wereldkampioenschap. In 1964 pakte hij zilver op het BK 3000m steeple, alleen Olympisch kampioen Gaston Roelants was zeven seconden sneller.

Als leerkracht Lichamelijke Opvoeding was Walter 38 jaar verbonden aan het VTI en het Sint-Jozefsinsitituut Torhout, nu de scholengroep Sint-Rembert. Hij was ook dertig jaar lang één van de boegbeelden bij HAC, Houtland Atletiek Club, waar hij ondermeer voorzitter, trainer en secretaris was.

Corrida en Kortemark Loopt

In 1989 stond Walter Vanhoutte aan de wieg van de Sint-Jozefscorrida in Torhout, waar hij twintig jaar lang zijn schouders onder zette. Tussen 2010 en 2018 was Vanhoutte ook de sterke man achter het evenement ‘Kortemark Loopt’. Vanhoutte was ook één van de voorvechters van de aanleg van een joggingpad in het Groenhovebos, dat in 2009 open ging. Walter laat een vrouw, een zoon en twee kleinkinderen na.

Bekijk in de video een portret van Walter Vanhoutte in Sport West, bij z'n afscheid van Kortemark Loopt in 2018.