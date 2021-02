Australian Open: Kimmer Coppejans sneuvelt in eerste ronde

Kimmer Coppejans (ATP 178) is er vandaag bij zijn debuut op de Australian Open net niet in geslaagd zich voor het eerst in zijn carrière te plaatsen voor de tweede ronde van een grandslamtoernooi.

Coppejans, die zich via de kwalificaties plaatste voor de hoofdtabel, verloor in de eerste ronde na een vijfsetter van de 27-jarige Tsjech Jiri Vesely (ATP 68): 6-4, 3-6, 6-7 (3/7), 6-3 en 6-3 na 3 uur en 28 minuten. De West-Vlaming, die zondag zijn 27e verjaardag vierde, greep zo net naast een laat geschenk.

Voor Vesely volstond een break bij 2-2 voor winst in de eerste set. Coppejans ging vervolgens in de tweede set bij 3-4 door de opslag van de Tsjech, waarna hij de set uitserveerde. In de derde set kwam de Oostendenaar bij 5-4 40-0 achter op de eigen opslag. Coppejans werkte de drie setpunten voor Vesely weg, waarna hij het in de tiebreak afmaakte. De twee volgende sets ging Coppejans telkens goed van start met een vroege break, maar die maakte zijn Tsjechische opponent telkens ongedaan. Daardoor verscheen twee keer 6-3 op het scorebord.