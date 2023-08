Australische topzeilers trainen in Oostende

De buitenlandse aandacht is mooi meegenomen voor Ostend Sailing in Oostende. De club wil op de Oosteroever een topsportcentrum uitbouwen voor zeilers en andere watersporters.

De timing is nu perfect om dat wat in de verf te zetten. In aanloop naar het Wereldkampioenschap zeilen in Scheveningen, dat op 10 augustus start, traint het Australische team in Oostende. Hun Nederlandse coach woonde jarenlang in Bredene en dus was dat snel geregeld. Dat bevestigt Carolijn Brouwer: "Wat vooral voor ons interessant is is de stroming. In Australië hebben we vooral het tijverschil en daar hebben we in Australië weinig mee te maken. Dat is een goeie trainingsplek waar wij veel van kunnen leren. "

En de Australische interesse weekt meteen heel wat los. Ook de Finnen, de Noren, de Zweden, de Nieuw-Zeelanders, de Spanjaarden hebben zich al gemeld om te komen trainen in Oostende.