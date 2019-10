AV Roeselare wordt derde op CrossCup, Louise Carton loopt toch niet mee

AV Roeselare kon op de CrossCup in Berlare in extremis nog een podiumplaats behalen. Louise Carton, van AC Meetjesland, moest forfait geven met een voetblessure.

Op de CrossCup Relays bij de vrouwen, de openingsmanche van het regelmatigheidscriterium in het veldlopen, behaalde AV Roeselare de derde plaats. De ondertussen 46-jarige Veerle Dejaeghere mocht starten, maar het was Belgisch kampioene veldlopen Hanna Vandenbussche die haar club met een inhaalrace een plaats op het podium bezorgde.

De Oostendse Louise Carton, van AC Meetjesland, kon door een voetblessure toch niet haar wederoptreden maken. Ze wil nu eerst volledig gezond worden voor ze weer in de competitie komt.

Op de eerste plaats staat VITA Ninove. Topfavoriet en titelverdediger Brabant Wallon moest het met de tweede plaats stellen. De volgende manche van de CrossCup, de eerste individuele, volgt op 10 november aan het Zilvermeer in Mol. Daarna is er op 24 november de manche in Roeselare.