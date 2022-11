Zaterdag speelde Avanti Brugge voor het eerst met z'n nieuwe coach en dan nog wel tegen Ieper B, medeleider in eerste landelijke.

Bij Avanti sloeg het vertrek van succescoach Werner Rotsaert in als een bom. Maar met de nieuwe coach Wim van Britsom slaagde de ploeg er toch in om vlot de maat te nemen van Ieper B, nieuwkomer in eerste landelijke.