Avanti Brugge pakt de titel in eerste landelijke

Turnhout staat laatste in de stand. Een verplaatsing naar de leider is altijd moeilijk, zeker als die leider op het punt staat de titel binnen te halen. Het initiatief kwam van Brugge met onder andere Brent Bastiaensen die er 20-17 van maakte. Dat was meteen ook de stand na de eerste quarter. Brugge duwde door en probeerde de match al dood te maken voor rust. Turnhout bleef zich echter knokken in de partij, aan de rust was het verschil negen punten in het voordeel de thuisploeg, 40-33.

Avanti Brugge schoot na rust meteen uit de startblokken, al snel stond het 54-38. Een voorsprong van 16 punten. Turnhout was daardoor helemaal van slag. Vooral in de laatste tien minuten werden de pijnpunten blootgelegd. In een mum van tijd breidde Brugge de voorsprong uit tot 81-53. Op enkele minuten van het einde werd Sam Allemeersch onder oorverdovend applaus naar de kant gehaald. Voor hem was het de laatste wedstrijd bij Avanti Brugge. Avanti Brugge won al bij al gemakkelijk met 86-55, daar hoorde een feestje bij.