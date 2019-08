Axel Huens wint Johan Museeuw Classic in Gistel

In Gistel heeft de Fransman Axel Huens zaterdagmiddag de Johan Museeuw Classic gewonnen. Dat is een internationale koers van eerste categorie voor junioren.

125 renners, verdeeld over 11 Belgische en 11 buitenlandse ploegen, namen de start voor 10 ronden van 12 kilometer in en rond Gistel. Het parcours is zo goed als biljartvlak en dat zorgde voor een razendsnelle koers.

Uiteindelijk wint de Fransman Axel Huens in een sprint tegen Milan Fretin, een Limburger met een vader uit Bredene. Casper Van Uden (Nederland), winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne dit jaar, wordt derde.