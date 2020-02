Balanta schenkt Club Brugge met kanonskogel zuinige zege tegen Charleroi

Club kende een droomstart, toen Balanta (1.) binnen de openingsminuut met een pegel - die licht afweek - doelman Penneteau kansloos liet. Charleroi had voor het doelpunt een fout gezien van Dennis, maar ving bot bij de refs. Het duel kwam nadien niet echt van de grond. Club wilde wel een tweede doelpunt, maar speelde met te weinig inspiratie om het stugge Charleroi in de problemen te brengen. Al lieten ook de Carolo's nauwelijks iets zien. Ook in de tweede periode stond het vizier van club niet op scherp, en het bleef aan de overzijde opletten voor tegenprikken van Charleroi. Even over het uur leek Vormer dan toch de tweede thuistreffer te scoren na een knappe aanval, maar Nurio blokte in extremis af. Voorts bleef groot doelgevaar uit. Blauw-zwart joeg op de verlossende 2-0, zonder achterin de deur open te zetten. Doelpunten vielen niet meer.

In de stand staat Club (64 ptn) ruim aan kop, voor AA Gent (52 ptn) dat later zondag (20u) Sint-Truiden ontvangt. Standard en Charleroi (elk 48 ptn) volgen. Al deze teams zijn al zeker van deelname aan play-off 1. Club maakt volgende zondag op speeldag 28 de verplaatsing naar KRC Genk. Charleroi ontvangt in een Waalse derby Standard.