Baptiste Planckaert mist het voorjaar door een knieblessure

Baptiste Planckaert mist het voorjaar door blessure. Hij ontwikkelde bij zijn trainingsopbouw in november een prepatellair frictiesyndroom aan de rechterknie, waaraan hij op vrijdag 15 januari door dokter Claes in het ziekenhuis van Herentals geopereerd werd.

"In november stootte ik mijn knie tegen mijn stuur, onwetend dat dit het begin van lastige blessure zou zijn. Een klein euvel bleef aanslepen, waardoor ik tot rust gedwongen was. Het plooien van mijn knie zorgde voor ontstekingen, waardoor fietsen onmogelijk werd", weet Planckaert.

"Ik keek erg uit naar het aankomende seizoen met mijn nieuw team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Door deze blessure had ik de plannen om vanaf de seizoensstart op niveau te zijn al opgeborgen. Uiteindelijk moet ik het voorjaar zelfs missen. Ik probeer de komende weken, in afwachting van mijn eerste fietsrit, mijn gedachten wat te verzetten. De duurtijd van de revalidatie is onzeker, maar ik hoop om binnen drie weken terug in het zadel te zitten om aan mijn lange opbouw te beginnen."