Basket Oostende op één zege van 22e titel

Het bracht de stand in de best of five zo op 2-1. Vorige week startte de titelverdediger met een 68-65 zege, afgelopen zaterdag was Bergen in eigen zaal met 71-59 te sterk. Woensdag kan Oostende zich in de Diamonte mons.arena tot kampioen kronen. Lukt dat niet, komt er vrijdag nog een nieuwe kans in de eigen Versluys Dôme.

Maandag namen de Henegouwers de beste start (17-18), maar bij de rust keken ze toch tegen een 33-29 achterstand aan. Na het derde kwart was de stand weer in evenwicht (51-51), in het vierde hield Bergen gelijke tred tot 59-57, met nog vier minuten op de klok, waarna de thuisploeg een definitieve kloof sloeg.

Arik Smith blonk uit met 29 punten, maar kon Bergen niet aan de zege helpen, ook niet met de hulp van Auston Barnes (15). Bij Oostende leverden Loic Schwartz (13 ptn), Servaas Buysschaert (10) en Amar Sylla (10) de grootste bijdrage aan een collectief sterke prestatie.

Uiteindelijk maakte Oostende het verschil vanop de vrijworplijn; van 23 vrijworpen werden er liefst 22 omgezet. Bergen kreeg meer vrijworpen, 25, maar puurde er maar 17 punten uit. Oostende, dat dit jaar al de beker won in een finale tegen Mechelen, kan zich een 22e keer en een tiende keer op rij tot landskampioen kronen.

Bergen maakt jacht op zijn eerste titel. Drie keer eerder speelden de Henegouwers de finale. Daarin bleek twee keer Oostende (2006 en 2013) en één keer Charleroi (2009) te sterk.